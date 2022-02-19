Российский лыжник Александр Большунов будет нести флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. На соревнованиях в Китае атлет выиграл три золота, серебро и бронзу.
О выборе знаменосца на официальное мероприятие сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Мероприятие пройдет завтра, 20 февраля, после завершения всех соревнований.
На церемонии открытия национальную команду представляли конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.
Напомним, Большунов стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде. Также он продолжил серию медальных гонок – он становился призером на всех девяти дистанциях. Его соревновательная программа в Пекине завершилась золотом в масс-старте.
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