Российский лыжник Александр Большунов будет нести флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. На соревнованиях в Китае атлет выиграл три золота, серебро и бронзу.

О выборе знаменосца на официальное мероприятие сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Мероприятие пройдет завтра, 20 февраля, после завершения всех соревнований.

На церемонии открытия национальную команду представляли конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Напомним, Большунов стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде. Также он продолжил серию медальных гонок – он становился призером на всех девяти дистанциях. Его соревновательная программа в Пекине завершилась золотом в масс-старте.