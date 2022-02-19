Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила, почему не стоит отмечать неготовность норвежца Йоханнеса Клэбо к масс-старту. По ее словам, не все спортсмены смогли бы выйти на старт с проблемами со здоровьем.

Клэбо не смог завершить 28-километровую дистанцию из-за расстройства желудка. Он снялся с гонки за один круг до финиша. Ранее сообщалось, что он не хотел бежать марафон до сокращения дистанции.

«Не надо его хейтить. Норвежцы сказали, что у Йоханнеса диарея. Уже два дня. В таком состоянии далеко не каждый рискнул бы выйти на старт», — цитирует Вяльбе «СЭ».

Золото в заключительной гонке взял россиянин Александр Большунов, вторым стал Иван Якимушкин.