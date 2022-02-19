Адвокаты, представляющие сборную США по фигурному катанию, уведомили МОК о подаче апелляции на награждение сборной за командный турнир. Представители требуют выдать серебряные медали, завоеванные на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По информации Associated Press, они отправили письмо президенту МОК Томасу Баху. В нем указано, что адвокаты обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS). Главным условием является награждение до завершения Олимпиады. Церемония закрытия Игр запланирована на 20 февраля.

«Собственные правила МОК требуют, чтобы церемония награждения спортсменов проводилась после завершения каждого спортивного мероприятия», – сказано в заявлении.

Церемония награждения была отменена из-за допинг-скандала в российской команде. Положительный результат показала допинг-проба Камилы Валиевой.