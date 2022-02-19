Церемония закрытия Олимпиады зачастую вызывает у фанатов едва ли не больше эмоций, чем открытие. Это время, когда миллионы поклонников облегчённо выдыхают после нескольких недель напряжённого боления за своих кумиров. И тем приятнее видеть, когда наиболее отметившиеся на Играх спортсмены получают право поднять государственный флаг и пойти во главе колонны атлетов страны. Сегодня стало известно, кто станет российским знаменосцем на закрытии Олимпиады-2022. К сожалению, наша страна всё ещё лишена флага и вынуждена выступать под названием «Команда ОКР». Но это не умаляет заслуг наших атлетов. Вспоминаем всех, кто был знаменосцами России на церемониях закрытия.

2002 год. Ольга Пылёва (биатлон)

Биатлон и лыжи на Олимпиаде-2002 стали кошмаром для России. В лыжах команда лишилась сразу охапки медалей из-за положительных проб Ларисы Лазутиной и Ольги Даниловой. В биатлоне же нашим спортсменам никак не удавалось завоевать награды. Спасением стала Ольга Пылёва. Стартовав в гонке преследования с восьмого места, она подошла к последней стрельбе в группе лидеров. После заключительной «стойки» на дистанцию Пылёва убежала вместе с Кати Вильхельм, но на последнем отрезке наша биатлонистка смогла обойти немку и финишировала всего с пятисекундным преимуществом. А два дня спустя Пылёва взяла ещё и бронзу в составе эстафетной команды.

2006 год. Евгений Плющенко (фигурное катание)

Олимпиада-2002 запомнилась как решающая дуэль многолетних противников Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Поединок выиграл Ягудин, а Плющенко остался с серебром. Поражение в главном старте в карьере разозлило фигуриста, и он остался в фигурном катании. Четыре года спустя в Турине он в блестящем стиле разорвал в клочья соперников при новой системе судейства. Преимущество Плющенко над Стефаном Ламбьелем составило космические 27 баллов.

2010 год. Иван Скобрев (конькобежный спорт)

Олимпиада в Ванкувере будет сниться российским болельщикам в кошмарах. Провал в большинстве видов спорта, жалкие три золотые медали и унизительное 11-е место в медальном зачёте.

Но были у нашей сборной и светлые моменты. Выступление Ивана Скобрева стало сюрпризом даже для фанатов конькобежного спорта. Наш бегун на длинные дистанции сперва взял бронзу на 5000 метрах, уступив лишь суперзвёздам Свену Крамеру и Ли Сын Хуну. А 10 дней спустя завоевал ещё и серебро на 10 километрах, проиграв всё тому же Ли Сын Хуну.

2014 год. Максим Траньков (фигурное катание)

До всем известных событий выступление России на домашней Олимпиаде казалось триумфом отечественного спорта. Победа в медальном зачёте с выигрышем в главных соревнованиях (хоккей, правда, подвёл). Затем уже последовали расследования, отбирание медалей и возвращение части из них с унизительной формулировкой «оправдание не означает, что спортсмены чистые.

Но вот к кому не было ни одной претензии, так это Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Парное катание всегда считалось самым «русским» видом: советские и российские дуэты выигрывали Олимпиады 12 (!!!) раз подряд. Но в 2010 году был полнейший провал: россияне даже не попали на пьедестал. Знамя парного катания подняли при помощи соседей. Украинка Татьяна Волосожар сменила гражданство, встала в пару с Максимом Траньковым, и дуэт безоговорочно победил на Играх в Сочи. Кроме того, в России дебютировала новая дисциплина – командный турнир. В нём Волосожар и Траньков выступили в короткой программе и своей победой внесли вклад в командное золото. Так пара стала первыми в истории двукратными олимпийскими чемпионами в течение одних Игр.

2018 год. Волонтёр

Кошмарная допинговая история Сочи-2014 получила развитие колоссальное развитие и не закончилась до сих пор. В 2018 году на Играх в Пхёнчхане у нашей страны вообще не было знаменосца. Да и России формально на Олимпиаде не было. Вместо неё приехали виртуальные «Олимпийские спортсмены России» под флагом Международного Олимпийского комитета. На церемониях закрытия и открытия знаменосцами нашей сборной были корейские волонтёры.

2022 год. Александр Большунов (лыжи)

На момент написания заметки знаменосец ещё официально не утверждён, но многочисленные инсайдеры называют имя того, кого мог бы назвать любой и без инсайдов. Главный герой Олимпийских игр в Пекине. Суперзвезда, король лыж и ночной кошмар Норвегии.

Александр Большунов стал лидером сборной России ещё четыре года назад в Пхёнчхане, когда до участия в Олимпиаде не был допущен ряд более опытных отечественных лыжников. Тогда Большунову удалось взять четыре медали, но не хватало одного – золота. И уже в первой гонке Пекина Сан Саныч добился своего. Блестящая победа в скиатлоне с флагом Олимпийского комитета России на финише. Следом за ним Большунов взял серебро в «разделке», уступив лишь главному дистанционщику – финну Иво Нисканену, который до этого вдрызг проиграл Большунову коньковую часть скиатлона.

На следующий день после 15-километровой «разделки» Большунов вышел на старт эстафеты и внёс колоссальный вклад в победу сборной России. Но и на этом лыжник не успокоился. За вторым золотом последовала ещё одна медаль – бронза в командном спринте. Ну а подытожил своё выступление в Пекине Большунов золотой медалью в лыжном марафоне, самой престижной гонке Игр.

Поговаривают, что выбор знаменосца уже был сделан 16 февраля, после командного спринта. И этому сложно удивляться.

Церемония закрытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине пройдёт 20 февраля и стартует в 15:00 по Москве.