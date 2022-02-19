Церемония закрытия Олимпиады зачастую вызывает у фанатов едва ли не больше эмоций, чем открытие. Это время, когда миллионы поклонников облегчённо выдыхают после нескольких недель напряжённого боления за своих кумиров. И тем приятнее видеть, когда наиболее отметившиеся на Играх спортсмены получают право поднять государственный флаг и пойти во главе колонны атлетов страны. Сегодня стало известно, кто станет российским знаменосцем на закрытии Олимпиады-2022. К сожалению, наша страна всё ещё лишена флага и вынуждена выступать под названием «Команда ОКР». Но это не умаляет заслуг наших атлетов. Вспоминаем всех, кто был знаменосцами России на церемониях закрытия.

2002 год. Ольга Пылёва (биатлон)

Ольга Медведцева. Фото — Министерство спорта Красноярского края

Биатлон и лыжи на Олимпиаде-2002 стали кошмаром для России. В лыжах команда лишилась сразу охапки медалей из-за положительных проб Ларисы Лазутиной и Ольги Даниловой. В биатлоне же нашим спортсменам никак не удавалось завоевать награды. Спасением стала Ольга Пылёва. Стартовав в гонке преследования с восьмого места, она подошла к последней стрельбе в группе лидеров. После заключительной «стойки» на дистанцию Пылёва убежала вместе с Кати Вильхельм, но на последнем отрезке наша биатлонистка смогла обойти немку и финишировала всего с пятисекундным преимуществом. А два дня спустя Пылёва взяла ещё и бронзу в составе эстафетной команды.

2006 год. Евгений Плющенко (фигурное катание)

Евгений Плющенко. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Олимпиада-2002 запомнилась как решающая дуэль многолетних противников Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Поединок выиграл Ягудин, а Плющенко остался с серебром. Поражение в главном старте в карьере разозлило фигуриста, и он остался в фигурном катании. Четыре года спустя в Турине он в блестящем стиле разорвал в клочья соперников при новой системе судейства. Преимущество Плющенко над Стефаном Ламбьелем составило космические 27 баллов.

2010 год. Иван Скобрев (конькобежный спорт)

Иван Скобрев. Фото: Instagram.

Олимпиада в Ванкувере будет сниться российским болельщикам в кошмарах. Провал в большинстве видов спорта, жалкие три золотые медали и унизительное 11-е место в медальном зачёте.

Но были у нашей сборной и светлые моменты. Выступление Ивана Скобрева стало сюрпризом даже для фанатов конькобежного спорта. Наш бегун на длинные дистанции сперва взял бронзу на 5000 метрах, уступив лишь суперзвёздам Свену Крамеру и Ли Сын Хуну. А 10 дней спустя завоевал ещё и серебро на 10 километрах, проиграв всё тому же Ли Сын Хуну.

2014 год. Максим Траньков (фигурное катание)

Максим Траньков. Фото: instagram.com/xam_trankov

До всем известных событий выступление России на домашней Олимпиаде казалось триумфом отечественного спорта. Победа в медальном зачёте с выигрышем в главных соревнованиях (хоккей, правда, подвёл). Затем уже последовали расследования, отбирание медалей и возвращение части из них с унизительной формулировкой «оправдание не означает, что спортсмены чистые.

Но вот к кому не было ни одной претензии, так это Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Парное катание всегда считалось самым «русским» видом: советские и российские дуэты выигрывали Олимпиады 12 (!!!) раз подряд. Но в 2010 году был полнейший провал: россияне даже не попали на пьедестал. Знамя парного катания подняли при помощи соседей. Украинка Татьяна Волосожар сменила гражданство, встала в пару с Максимом Траньковым, и дуэт безоговорочно победил на Играх в Сочи. Кроме того, в России дебютировала новая дисциплина – командный турнир. В нём Волосожар и Траньков выступили в короткой программе и своей победой внесли вклад в командное золото. Так пара стала первыми в истории двукратными олимпийскими чемпионами в течение одних Игр.

2018 год. Волонтёр

Кошмарная допинговая история Сочи-2014 получила развитие колоссальное развитие и не закончилась до сих пор. В 2018 году на Играх в Пхёнчхане у нашей страны вообще не было знаменосца. Да и России формально на Олимпиаде не было. Вместо неё приехали виртуальные «Олимпийские спортсмены России» под флагом Международного Олимпийского комитета. На церемониях закрытия и открытия знаменосцами нашей сборной были корейские волонтёры.

2022 год. Александр Большунов (лыжи)

Александр Большунов. Фото — ОКР

На момент написания заметки знаменосец ещё официально не утверждён, но многочисленные инсайдеры называют имя того, кого мог бы назвать любой и без инсайдов. Главный герой Олимпийских игр в Пекине. Суперзвезда, король лыж и ночной кошмар Норвегии.

Александр Большунов стал лидером сборной России ещё четыре года назад в Пхёнчхане, когда до участия в Олимпиаде не был допущен ряд более опытных отечественных лыжников. Тогда Большунову удалось взять четыре медали, но не хватало одного – золота. И уже в первой гонке Пекина Сан Саныч добился своего. Блестящая победа в скиатлоне с флагом Олимпийского комитета России на финише. Следом за ним Большунов взял серебро в «разделке», уступив лишь главному дистанционщику – финну Иво Нисканену, который до этого вдрызг проиграл Большунову коньковую часть скиатлона.

На следующий день после 15-километровой «разделки» Большунов вышел на старт эстафеты и внёс колоссальный вклад в победу сборной России. Но и на этом лыжник не успокоился. За вторым золотом последовала ещё одна медаль – бронза в командном спринте. Ну а подытожил своё выступление в Пекине Большунов золотой медалью в лыжном марафоне, самой престижной гонке Игр.

Поговаривают, что выбор знаменосца уже был сделан 16 февраля, после командного спринта. И этому сложно удивляться.

Церемония закрытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине пройдёт 20 февраля и стартует в 15:00 по Москве.