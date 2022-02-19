Голландская конькобежка Ирен Схаутен стала трехкратной чемпионкой Олимпиады-2022 в Пекине. Сегодня, 19 февраля, она одержала очередную победу в масс-старте.

Ранее она финишировала первой на дистанциях 3000 и 5000 метров, а также третьей в командной гонке.

Серебряную медаль получила канадка Ивани Блонден, тройку призеров замкнула итальянка Франческа Лоллобриджида.

Российская конькобежка Елизавета Голубева не смогла финишировать в финале после падения на предпоследнем круге. В решающую стадию она пробилась только после пересмотра ее ошибки.

Напомним, первое место в масс-старте среди мужчин занял бельгиец Барт Свингс. Конькобежцы провели свои заключительные старты на Олимпиаде-2022.