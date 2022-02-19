Президент России Владимир Путин обратился к лыжнику Александру Большунову после победы в масс-старте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Руководитель государства подчеркнул сверхуспешные результаты спортсмена на турнире в Китае.

Лыжник стал трехкратных чемпионом Игр, собрав всего девять медалей за две Олимпиады.

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с ещё одной победой. Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота», — приводит текст поздравления Путина официальный сайт главы государства.

В обращении была отмечена отличная подготовка, характер, воля и точный расчет сил спортсмена.

На прошедших соревнованиях спортсмен пробежал пять гонок и в каждой из них взял медаль.