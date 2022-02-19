Серебряный призер олимпийского масс-старта, российский лыжник Иван Якимушкин рассказал, как отреагировал на сокращение дистанции. По его словам, преимущество Александра Большунова осталось бы в любом случае.

Длина гонки была изменена из-за неблагоприятных погодных условий. Фактически лыжники бежали 28,4 километра.

«Сегодня решили сократить гонку, чтобы спортсмены не обморозились. Наверное, это решение правильное. Александр бы выиграл и 50 км, и 70. Отрывы были бы больше. Решили не доставлять ему дискомфорт. А то он бы ждал нас на финише, мерз», – цитирует Якимушкина Sport24.

Спортсмен добавил, что не все иностранные атлеты привыкли к низким температурам во время гонок.

Серебро в масс-старте стало первой олимпийской медалью 25-летнего Ивана Якимушкина.