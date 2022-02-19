Женский лыжный масс-старт на Олимпийских Играх-2022 в Пекине перенесен на более ранее время. Он состоится завтра, 20 февраля, в 06:00 по московскому времени.

Об изменениях в расписании сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

В масс-старте на 30 км свободным стилем Россию представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

В составе норвежской команды выступит трехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг. Ранее она сообщала, что марафон станет ее последней олимпийской гонкой.

В масс-старте также примут участие шведки Эбба Андерссон и Шарлотта Калла, представительницы Финляндии Криста Пармакоски и Кертту Нисканен, а также Джессика Диггинс из США.