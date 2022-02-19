Сборная Норвегии закрепила за собой первую строчку в медальном зачете на Олимпийских играх-2022. Команда гарантировала себе высшую позицию за день до церемонии закрытия.

В активе норвежского коллектива набралось 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.

На втором месте остается Германия (10-7-5), на третьем – команда США (8-9-6).

На Олимпийских Играх-2022 будет разыграно еще семь комплектов наград, однако это не поможет соперникам обойти норвежцам.

Сборная России (6-10-13) переместилась на восьмую позицию после завершения мужского лыжного масс-старта. Александр Большунов выиграл золото в этой дисциплине, Иван Якимушкин был вторым.

Церемония закрытия Игр запланирована на завтра, 20 февраля.