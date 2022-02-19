Российская фигуристка Камила Валиева собрала 1 миллион подписчиков в своем аккаунте в социальной сети. Эту отметку в Instagram она пересекла во время Олимпийских Игр-2022 в Пекине.

Отмечается, что перед стартом соревнований на нее было подписано около 210 тысяч человек. Сейчас это число увеличилось более чем в 4,5 раза.

Ранее первый миллион подписчиков в Instagram набрала фигуристка Алина Загитова. Она также присутствовала на Олимпиаде, но не участвовала в турнире, а была в команде Первого канала.

Валиева стала чемпионкой Игр в составе сборной, но неудачно выступила в личной произвольной программе.

Также она стала героиней допинг-скандала после обнаружения положительного результата анализа от 25 декабря.