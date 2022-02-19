Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал мнение о том, что западные СМИ целенаправленно ведут кампанию против тренера Этери Тутберидзе.

Слова Лайшева цитирует Sport24. Специалист отметил, что продолжает удивляться бесчеловечному отношению со стороны журналистов и официальных лиц к Тутберидзе.

«У Запада не получилось осуществить свой план в полной мере с Камилой, теперь они принялись за Этери Георгиевну. Не изменяют себе, своей наглости и неприкрытому хамству», — заявил Лайшев, добавив, что травлю уже видно по всему миру, и тронуть не постеснялись даже 15-летнюю девочку.

Лайшев призвал остановить травлю всеми возможными способами. «Что делать нам с этим давлением? Побеждать! Нам надо продолжать везде побеждать, как нас учили наши деды и прадеды», — сказал Лайшев, отметив, что новое поколение нужно воспитывать в духе «мы хотим мира, но нас лучше не трогать».