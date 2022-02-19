Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов получит вознаграждение более чем в 16 миллионов рублей от государства за выступления на Олимпиаде в Пекине.

Перед стартом Олимпийских игр в Пекине правительством России был утверждены суммы в качестве вознаграждения для спортсменов, которые завоюют медали. За золотую медаль будет выплачиваться 4 миллиона рублей, за серебряную медаль — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона рублей.

Отметим, Большунов стал главным триумфатором Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России: он завоевал три золотых медали, выиграв скиатлон, марафон, а также мужскую эстафету 4х10 в составе команды. Серебряную медаль лыжник взял в «разделке» на 10 километров, а бронзовую — в командном спринте в дуэте с Александром Терентьевым. В сумме за все эти выступления Большунов получит 16,2 млн рублей.