Немки Лаура Нольте и Дебора Леви завоевали золото в состязаниях бобслейных двоек на Олимпиаде-2022. Серебро с отставанием 0,77 секунды взяли их соотечественницы Мариама Яманка и Александра Бурхардт. Бронзу завоевали Элана Мейерс-Тэйлор и Сильвия Хофманн из США, отстав на 1,52.

Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли девятое место, а Анастасия Макарова и Елена Мамедова — 19-е.

Стоит отметить, что Германия в жёлобных дисциплинах продемонстрировала на Играх в Пекине тотальное доминирование. В санях, бобслее и скелетоне немцы взяли восемь золотых медалей из девяти возможных и близки к тому, чтобы завоевать девятую — в мужских бобслейных четвёрках.