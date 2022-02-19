Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался об организации Олимпиады в Пекине.

Слова Козловского цитирует портал Sport24. Фигурист отметил, что ему хотелось бы быть искренним в ответе на этот вопрос, и он лично был на играх в Сочи, а также смотрел по телевизору Олимпиаду в Пхенчхане.

«Я могу сказать, что Олимпиада в Пекине, с точки зрения энергетики, может называться Олимпиадой только с глубокой и очень сильной натяжкой. На Чемпионате России было в десять раз эмоциональнее», — сказал Козловский, добавив, что из-за отсутствия болельщиков на трибунах из разных стран эта Олимпиада не является такой, какой она должна быть.

Напомним, на Олимпиаде-2022 на трибунах присутствовали только болельщики из Китая, в свободной продаже билетов на соревнования не было в связи с пандемией.