Российский тренер по фигурному катанию, комментатор Татьяна Тарасова высказалась об итогах Зимних Олимпийских игр для сборной России.

Слова Тарасовой цитирует портал «Чемпионат«.

«Олимпиаду для нашей сборной оцениваю хорошо! Есть возможности на следующей Олимпиаде быть первыми в танцах, первыми в парах. Везде боролись, кроме мужчин, но там свои герои», — сказала Тарасова.

Напомним, российские фигуристы завоевали два золота на Олимпиаде в Пекине — в командном турнире и в женском одиночном катании (Анна Щербакова), три серебряных медали — в парном катании (Евгения Тарасова/Владимир Морозов), в женском одиночном (Александра Трусова) и в танцах на льду (Виктория Синицина/Никита Кацалапов), а также одна бронза — в парном катании у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.