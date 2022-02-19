Все комплекты олимпийских медалей в фигурном катании разыграны! Последними олимпийских чемпионов узнали спортивные пары и поначалу кажется, что результат оказался довольно предсказуемым. Победу одержали представители Китая Вэньцзин Суй/Цун Хань, о которых говорили и ранее — все-таки, это их домашняя Олимпиада, значит, при прочих равных судьи будут клониться в их сторону.

Но произошло ли так на самом деле, когда вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов? О результатах турнира пар — в материале NVsport.

Китайцы пошли на риск — при имевшихся провалах по технике в прыжках они вернули четверную подкрутку и смогли исполнить её в прокате на третий уровень, что дало им определённый задел. Сделай партнерша тройной сальхов, то пара из Китая набрала бы гораздо больше баллов, а так смогла обойти конкурентов лишь на полбалла. Примерно столько же Суй/Хань не добрали в борьбе за золото четыре года назад в Пхенчхане.

Если говорить о судействе, Тарасову и Морозова не обидели в компонентах — судьи пять десяток пара получила от судей в общей сложности при ни одной у Суй/Хань, по части второй оценки Евгения и Владимир были первыми, сложно говорить о каком-то домашнем подсуживании для хозяев. Трое арбитров поставили на первое место Тарасову/Морозова, трое — китайскую пару, ещё трое — Мишину/Галлямова, которым в итоге досталась бронза.

Однако в каких-то моментах к судьям все же есть серьёзные вопросы. После прокатов в микст-зоне о баллах критически высказался Дмитрий Козловский.

«Недоволен оценками? Вы смеётесь? Мы такие баллы набирали три года назад, когда вышли из юниоров. Недодали? Позорно недодали! Но я не видел распечатку, ничего не могу сказать«, — отметил фигурист, чьи слова цитирует «Матч ТВ».

Если заглянуть в протоколы, то помимо достаточно сдержанного оценивания элементов (от +1 до +3 кроме выброса тройной флип) можно увидеть сильнейший разрыв по части компонентов между двумя парами Тамары Москвиной: на четыре балла Бойкову с Козловским обходят Мишина и Галлямов. Действительно ли эти два дуэта настолько сильно проигрывают друг другу в компонентах при одной ошибке в прокате у Александры и Дмитрия? Спорный вопрос. Распределение мест получилось справедливым, претензии у пары действительно именно к выставленным баллам — примерно столько же пара получала за прокат на этапе Гран-при в Гренобле с гораздо более грубыми ошибками.

После неудачного чемпионата России Тарасова/Морозов не претендовали даже на серебро, но в решающий момент они смогли выдать лучшие прокаты цикла и побороться за все элементы, которые они отдавали раньше. Это серебро — действительно заслуженная медаль, выстраданная медаль, которой пара очень рада. Суй/Хань же выдержали еще один олимпийский цикл и дошли к этому золоту черед травмы, падения, ошибки… В начале сезона они заочно проигрывали конкурентам, но набрали ход и показали на домашних играх все, что могли.

Для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова эта бронза — отличный задел на будущее и стимул работать дальше и улучшаться. Эта пара еще очень молода и у нее впереди как минимум еще один олимпийский цикл.