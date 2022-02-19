Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух подвёл итоги выступления спортивных пар на Олимпиаде-2022. Напомним, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов — бронзу. Победили китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун.

«Это достойнейшая медаль, серебро с золотым отливом. Тарасова и Морозов обыграли очень сильных соперников, хотя даже Мишина и Галлямов блистали по технике. Но им не хватило художественности в программе», — приводит «Чемпионат» слова Авербуха.

В завершении Авербух похвалил тренеров Тамару Москвину и Этери Тутберидзе с Максимом Траньковым за воспитание призёров Игр.