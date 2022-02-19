Тренер Тамара Москвина подвела итоги парного катания на Олимпиаде-2022. Подопечные Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призёрами, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвёртое место. В интервью «Матч ТВ» Москвина была очень лаконична.

— Вы рады?

— Рада.

— Хотели золото?

— Хотели, конечно, все хотят. Ребята молодцы.

— Что скажете по результатам соревнований?

— Посмотрите в протоколы.

— Что добавите?

— Судей на соревнования назначает ISU и национальные федерации. Надо полагать, они выбрали профессиональных и достойных.

— Вы считаете итоги справедливыми?

— Я всегда считаю официальные итоги справедливыми.

Золото в состязаниях спортивных пар завоевали китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми.