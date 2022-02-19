Тренер Тамара Москвина подвела итоги парного катания на Олимпиаде-2022. Подопечные Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призёрами, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвёртое место. В интервью «Матч ТВ» Москвина была очень лаконична.
— Вы рады?
— Рада.
— Хотели золото?
— Хотели, конечно, все хотят. Ребята молодцы.
— Что скажете по результатам соревнований?
— Посмотрите в протоколы.
— Что добавите?
— Судей на соревнования назначает ISU и национальные федерации. Надо полагать, они выбрали профессиональных и достойных.
— Вы считаете итоги справедливыми?
— Я всегда считаю официальные итоги справедливыми.
Золото в состязаниях спортивных пар завоевали китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми.
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