Женская сборная Швеции по кёрлингу стала бронзовым призёром Олимпиады-2022. В матче за третье место шведки обыграли Швейцарию — 9:7. К девятому энду Швеция подошла с комфортным счётом 8:4, но швейцарки выиграли его 3:0 и сократили отставание до минимума. Тем не менее, в заключительном десятом энде шведки победили 1:0 и удержали итоговую победу.

В финальном матче женского турнира по кёрлингу сыграют Япония и Великобритания. Игра состоится в заключительный день Олимпиады — 20 февраля.

Напомним, что сборная России проиграла в групповом раунде восемь матчей из девяти и заняла последнее место в таблице.

Шведки выиграли медали Олимпиад в шести случаях из семи и остаются самой титулованной сборной. На их счету три золота, серебро и две бронзы. Без наград они завершили лишь Олимпиаду-2002.