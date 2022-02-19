Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская дала прогноз на весеннюю часть чемпионата России-2021/22. По её мнению, «Зенит» в четвёртый раз подряд станет чемпионом России.

«Не думаю, что кто-то сможет навязать у нас в чемпионате борьбу «Зениту», никого рядом с питерцами не вижу, — приводит betonmobile.ru слова Смородской. — Они показали высокую скорость игры с «Бетисом», у нас подобного в чемпионате никто выдавать больше не может. Команда Семака смогла выдержать и забить – молодцы».

Также Смородская отметила, что московское «Динамо» идет верным курсом, но ещё не готово стать реальным конкурентом для петербуржцев.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл лидером с 38 очками в 18 матчах. «Динамо» отстаёт от него на 2 очка.