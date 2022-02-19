Фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, отметил, что их дуэту повезло попасть в группу Этери Тутберидзе. Дуэт занимается у Тутберидзе с этого сезона.

«Мы к ней попросились, она нас взяла, несмотря на то, что у неё много девочек, нацеленных на пьедестал, и уделяла нам время, — цитирует «РИА Новости» Морозова. — Это большая заслуга ее, что она организовала команду тренеров. Нам повезло, что мы попали к ней».

На Олимпиаде-2022 Тарасова и Морозов взяли серебро в состязаниях спортивных пар.

Также Морозов добавил, что чувствует эмоциональную опустошённость по итогам Игр.