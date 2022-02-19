Мужская сборная Словакии по хоккею стала бронзовым призёром Олимпийских игр-2022. В матче за третье место словаки всухую обыграли Швецию — 4:0. Дубль оформил 17-летний форвард Юрай Слафковски, отличившийся на четвёртой и 59-й минуте. Ещё по шайбе забросили Самуэль Такач (13-я минута) и Павол Регенда (59-я).

Слафковски вышел в единоличные лидеры в гонке снайперов на Олимпиаде-2022. На его счету семь заброшенных шайб.

Словакия впервые в истории взяла медаль Олимпийских игр в хоккее. В финальном матче турнира сыграют Россия и Финляндия. Игра пройдёт завтра, в заключительный день Олимпиады.