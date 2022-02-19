Завершился предпоследний соревновательный день на Олимпиаде-2022 в Пекине. По его итогам сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачёт. Скандинавы 19 февраля завоевали только одну бронзовую награду, но сохранили необходимое преимущество над Германией.

На счету норвежцев 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград.

Германия сегодня завоевала золото и серебро в бобслее и осталась второй: 11 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых медалей. За завтрашний день немцы смогут теоретически выиграть не больше трёх золотых наград.

На третье место вышли хозяева Игр-2022 сборная Китая: 9-4-2. Китайцы обошли команду США.

Сборная России 19 февраля выиграла золото, два серебра и бронзу. В мужском лыжном марафоне Александр Большунов одержал победу, а Иван Якимушкин стал вторым. В фигурном катании спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов — бронзу.

В медальном зачёте Россия поднялась на второе место: 6 золотых, 11 серебряных, 14 бронзовых медалей.

По общему числу наград россияне идут вторыми с 31 медалью, отставая только от Норвегии (35).

В заключительный день Олимпиады-2022 20 февраля будет разыграно пять комплектов медалей в пяти видах спорта: горных лыжах, бобслее, лыжных гонках, кёрлинге и хоккее.