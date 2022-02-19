Российский теннисист, 7-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР во французском Марселе, обыграв представителя Франции Бенджамена Бонзи.

Игра прошла на центральном корте комплекса «Пале де Спортс» и заняла три сета. Счёт по партиям 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Рублёва. Спортсмены провели на корте один час и 52 минуты.

На счету Рублёва в этой встрече девять подач навылет, а также две двойных ошибки. Его соперник в матче совершил на одну ошибку при подаче меньше, но сделал всего три эйса. У обоих теннисистов было по семь брейк-пойнтов, из которых Рублев реализовал четыре, а Бонзи — два.

В финале турнира в Марселе Андрей Рублев сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Роман Сафиуллин (Россия).