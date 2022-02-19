Завершился предпоследний соревновательный день Олимпиады-2022 в Пекине. По итогам субботы, 19 февраля, было разыграно семь комплектов медалей в шести видах спорта, а также состоялись два бронзовых матча. NVsport представляет полные итоги Олимпиады-2022 19 февраля.

Лыжные гонки

Россиянин Александр Большунов выиграл самую престижную олимпийскую гонку – лыжный марафон. Из-за погодных условий дистанцию сократили с 50 до 28,2 км. Большунов пришёл к финишу первым, на 5,5 секунды от него отстал соотечественник Иван Якимушкин, бронзу завоевал норвежец Симен Кригер.

Ещё два россиянина финишировали в топ-6: Артём Мальцев стал четвёртым, Денис Спицов – шестым.

Фигурное катание

Завершились последние старты в фигурном катании. В состязаниях спортивных пар победу одержали китайцы Сюй Вэньцзин и Хань Цун, показав в сумме результат 239,88 балла.

Вторыми стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, отставшие всего на 0,63 балла (239,25). Бронзу завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71).

Третий российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми (220,50).

Бобслей

В состязаниях двоек у женщин победили немки Лаура Нольте и Дебора Леви. Серебро с отставанием 0,77 секунды взяли их соотечественницы Мариама Яманка и Александра Бурхардт. Бронзу завоевали Элана Мейерс-Тэйлор и Сильвия Хофманн из США, отстав на 1,52.

Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли девятое место, а Анастасия Макарова и Елена Мамедова — 19-е.

Германия в жёлобных дисциплинах взяла восемь золотых медалей из девяти возможных и завоюет девятую, если победит в соревнованиях четвёрок.

Сегодня состоялись также первые два заезда в четвёрках. После них первым идёт немецкий экипаж Франческо Фридриха, вторым – его соотечественники под руководством Йоханнеса Лохнера. Третье место занимают канадцы во главе с Джастином Криппсом.

Четвёрки Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова идут на седьмом и восьмом месте.

Коньки

Состоялись заключительные старты в конькобежном спорте. Мужчины и женщины пробежали масс-старты.

У мужчин победил бельгиец Барт Свингс, в тройку вошли южнокорейцы Чун Чжэ Вун и Ли Сун Хун. Даниил Алдошкин стал пятым.

Масс-старт у женщин выиграла голландка Ирен Схоутен. Серебро завоевала Ивани Блонден из Канады, бронзу – Франческа Лоллобриджида из Италии. Елизавета Голубева заняла 15-е место, последнее из тех, чьи результаты были засчитаны.

Хоккей

В матче за бронзу у мужчин Словакия всухую победила Швецию – 4:0. Дубль оформил 17-летний форвард Юрай Слафковски, отличившийся на четвёртой и 59-й минуте. Ещё по шайбе забросили Самуэль Такач (13-я минута) и Павол Регенда (59-я). Словакия впервые в истории взяла медаль Олимпийских игр в хоккее. В финальном матче турнира сыграют Россия и Финляндия. Игра пройдёт завтра, в заключительный день Олимпиады.

Кёрлинг

В финальном матче мужского турнира Швеция вырвала победу у Великобритании. После десяти эндов счёт был равным – 4:4. В экстраэнде шведы победили и выиграли матч 5:4.

В женском турнире состоялся матч за бронзу. Сборная Швеции обыграла Швейцарию – 5:4. В финале сыграют Япония и Великобритания, их встреча пройдёт 20 февраля.

Фристайл

В состязаниях в мужском хафпайпе новозеландец Нико Портеус одержал победу. В тройку вошли американцы Дэвид Уайз и Алекс Феррейра. Россиян в этой дисциплине представлено не было.

Завтра, 20 февраля, состоятся заключительные соревнования Олимпиады в Пекине и пройдёт церемония закрытия. Всего будет разыграно 5 комплектов медалей в пяти видах спорта: горных лыжах, лыжных гонках, кёрлинге, хоккее и бобслее.