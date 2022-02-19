Стал известен полный список участников гала-шоу фигуристов на Зимней Олимпиаде в Пекине. Показательные выступления пройдут на льду «Столичного дворца спорта» завтра, 20 февраля.

Начало шоу назначено на 7:00 по московскому времени.

Откроет первое отделение Винсент Чжоу, также в эту часть заявлены Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Алиса Лю, Чен Пэн/Ян Цзинь, Морис Квителашвили, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, Вакаба Хигучи, Шома Уно, Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Александра Трусова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Боян Цзинь и Оливия Смарт/Адриан Диас.

Во втором отделении выступят Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Киган Мессинг, Каори Сакамото, Шиюэ Ван/Синью Лю, Юдзуру Ханю, Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе, Луна Хендрикс, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Юма Кагияма, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Закрывать выступления будут олимпийские чемпионы в личных турнирах — Анна Щербакова, Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, Нейтан Чен и Вэньцзин Суй/Цун Хань.