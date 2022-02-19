В воскресенье, 20 февраля, состоятся заключительные соревнования Олимпиады в Пекине и пройдёт церемония закрытия. Всего будет разыграно 5 комплектов медалей в пяти видах спорта: горных лыжах, лыжных гонках, кёрлинге, хоккее и бобслее. Представляем полное расписание соревнований Олимпиады 20 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:00. Горные лыжи, микст. Параллельные заезды, отборочные старты

Соревнования горнолыжников в миксте должны были пройти 19 февраля, но были перенесены на заключительный день.

В 4:00 по московскому времени стартуют заезды в 1/8 финала. Россия на этом этапе сразится с Италией. В 4:40 пройдут четвертьфинальные гонки, в 5:09 – полуфинальные.

4:05. Кёрлинг, женщины. Финал, Япония – Великобритания

Японки впервые сыграют в финале Олимпиады. Накануне в матче за бронзу Швеция обыграла Швейцарию 9:7.

4:30. Бобслей, мужчины. Четвёрки, заезды 3-4

Бобслеисты разыграют медали в состязаниях четвёрок. Третьи заезды стартуют в 4:30, четвёртые медальные – в 6:20.

5:28. Горные лыжи, микст. Параллельные заезды, финальные гонки

В 5:28 проигравшие в полуфинале команды проведут заезды за бронзу. В 5:37 стартует гонка за золото.

6:00. Лыжные гонки, женщины. Масс-старт, 30 км

Лыжницы 20 февраля пробегут заключительную гонку на Олимпиаде – 30-километровый марафон. От России на дистанцию выйдут Наталья Непряева (стартовый номер 1), Татьяна Сорина (номер 7), Анастасия Рыгалина (номер 16) и Мария Истомина (номер 23).

7:00. Фигурное катание, показательные выступления

Сегодня также состоятся показательные выступления фигуристок. От России на лёд выйдут: серебряный призёр состязаний одиночниц Александра Трусова (11 номер), серебряные призёры спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов (12), серебряные призёры в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов (номер 24), бронзовые призёры спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов (номер 26) и чемпионка в соревнованиях одиночниц Анна Щербакова (номер 27).

7:10. Хоккей, мужчины. Финал, Финляндия – Россия

Последние медали Олимпиады будут разыграны в финале хоккейного турнира. Россия в матче с Финляндией попытается повторить успех четырёхлетней давности.

15:00. Церемония закрытия Олимпийских игр-2022