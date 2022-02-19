Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в финале турнира WTA 500 в Дубае.

Игра состоялась на центральном корте комплекса «Дубай Дьюти Фри Теннис Центр» и заняла у спортсменок чуть более одного часа. Счёт по партиям 6:0, 6:4 в пользу Остапенко.

Теннисистка из Латвии ни разу за матч не подала навылет, также она не совершила ни одной двойной ошибки. На счету Кудерметовой три подачи навылет, а также две двойных ошибки. Кудерметовой удалось реализовать два брейк-пойнта из двух имевшихся, Остапенко смогла успешно реализовать 6 из 9 брейков.

Отметим, Кудерметова за свою карьеру в одиночном разряде выиграла только один турнир — в 2021 году в Чарльстоне.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет более 760 тысяч долларов.