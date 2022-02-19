Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов, которые требовали провести награждение медалями командного турнира до окончания Олимпиады в Пекине.

Церемония награждения по итогам командного турнира была официально отменена МОК из-за дела российской фигуристки Камилы Валиевой, которая выступала в составе сборной Олимпийского комитета России, выигравшей золото.

В допинг-пробе Валиевой за декабрь 2021 года нашли следы запрещенного вещества, но выяснилось это только после завершения командного турнира.

Американские фигуристы подали апелляцию на решение МОК, чтоб получить свои серебряные медали до окончания Олимпиады в Пекине (которое пройдет 20 февраля), однако в CAS оставили решение МОК в силе — награждение проведено не будет.