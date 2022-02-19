Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, поделилась впечатлениями после выступлений на Олимпиаде в Пекине.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила фотографии и видео с прокатов в личном турнире Олимпиады.

«Мама, папа, мы на Олимпиаде. Да, пока что четвертые, но зато с борьбой, с сильными соперниками!», — написала фигуристка, поблагодарив турнир за тот опыт, который они получили с партнером.

Также Бойкова поблагодарила за все своего партнера, с которым они проделали путь до Пекина. «Уверена, что нас ждет счастливая совместная дорога в спорте и дальше», — заключила фигуристка.

Напомним, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский заняли на своей дебютной Олимпиаде четвёртое место в турнире спортивных пар.