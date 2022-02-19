Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвёл итоги выступления своих спортсменов на Олимпийских играх в Пекине и обратился к болельщикам.

В своем «Инстаграме» Глейхенгауз выложил фотографии с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой, а также фото с тренерским штабом, серебряными призёрами игр Александрой Трусовой и парой Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

«Все спортсмены — гордость страны! Спасибо тем, кто верит в нас, наших ребят и девушек! Ваша любовь и поддержка помогает нам пройти через многое! Мы никогда не сдадимся!», — написал Глейхенгауз.

Напомним, Даниил Глейхенгауз смог прилететь в Пекин только к концу командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде, поскольку, по сообщениям СМИ, у хореографа были проблемы с тестом на коронавирус.