На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 20 февраля, состоится заключительный старт в соревновательной программе у лыжников — женский марафон на 30 километров свободным стилем.

Начало гонки из-за погодных условий было перенесено на 6:00 по московскому времени. Спортсменки будут соревноваться на трассе в кластере Чжанцзякоу.

Сборную России в этой гонке представят четыре лыжницы — Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

В составе сборной Норвегии гонку побегут Тереза Йохауг, Тириль Венг, Рангхильд Хага и Лотта Венг. Сборная Швеции выставила на марафон Эббу Андерссон, Эмму Рибом, Шарлотт Каллу и Йонну Сундлинг, олимпийскую чемпионку игр в Пекине в спринте.

В 2018 году золото в марафоне у женщин выиграла норвежка Марит Бьорген.