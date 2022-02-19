Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил провести отдельное награждение российских фигуристов, победивших в командном турнире на Олимпиаде, уже в Москве.

Мнение по ситуации Губерниев высказал в своём телеграм-канале.

«Награждения фигуристов по итогам командного турнира все-таки не будет…. И пришла в голову мысль, а давайте наших чемпионов наградим! Наградим все вместе! На Красной площади!», — написал Губерниев, отметив, что церемонию нужно провести с болельщиками, российским гимном и флагом, как полагается.

Напомним, Международный олимпийский комитет принял решение не проводить церемонию награждения медалями после командного турнира по фигурному катанию из-за допинг-дела россиянки Камилы Валиевой: информация о ее допинг-пробе за декабрь 2021 года выяснилась уже после окончания командного турнира.

В составе команды олимпийскими чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.