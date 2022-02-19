Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о результатах турнира спортивных пар на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Слова Навки цитирует портал Metaratings.ru.

По мнению эксперта, две медали в турнирах пар на Олимпиаде — прекрасный результат для России.

«Конечно, мы все ждали сегодня золото и видели, что разница совсем маленькая, все наши пары катались безупречно», — отметила Навка, поздравив спортсменов и их тренеров с такими результатами.

«Уверена, если бы турнир проходил в любой другой стране, то, наверное, китайцам снизили бы больше баллов, за ошибку которую они допустили», — подчеркнула Навка, добавив, что китайской паре Вэньцзин Суй/Цун Хань помогала домашняя обстановка. По мнению Навки, эти фигуристы — величайшая пара, которая заслуживает золота Олимпиады.

Напомним, Евгения Тарасова/Владимир Морозов взяли серебро в турнире пар, Анастасия Мишина/Александр Галлямов — бронзу.