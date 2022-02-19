На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 20 февраля, состоятся показательные выступления по окончании соревнований фигуристов.

Начало гала-шоу на арене «Столичного дворца спорта» назначено на 7:00 по московскому времени.

Полный список участников по отделениям можно найти здесь.

В первом отделении от сборной России выступят серебряный призёр личного турнира одиночниц Александра Трусова, а также серебряные призёры турнира пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Во втором отделении выступят такие российские фигуристы, как Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выигравшие серебро в личном турнире и золото — в команде, Анастасия Мишина/Александр Галлямов — бронзовые призёры турнира пар и олимпийские чемпионы в команде.

Закрывать выступления будут олимпийские чемпионы в личных турнирах — Анна Щербакова, Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, Нейтан Чен и Вэньцзин Суй/Цун Хань.