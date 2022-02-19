Российский тренер по фигурному катанию Людмила Великова высказалась о выступлении Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на турнире спортивных пар в рамках Зимней Олимпиады в Пекине.

Слова Великовой цитирует портал «Газета.ру».

По словам тренера, фигуристам не следовало делать такие помарки, которые выходят у них практически на каждом старте — к ним относятся степ-аут на выбросе или касание льда рукой.

«А как он каскад прыгнул? Это же ужас! Просто страшно смотреть, понимаете? У них все еще будет, но прямо сейчас по сравнению с призерами они – дети», – сказала Великова.

Напомним, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский заняли четвертое место на Олимпиаде-2022 в турнире спортивных пар. Выиграли соревнования фигуристы из Китая Вэньцзин Суй/Цун Хань.