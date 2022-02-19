Мужская сборная России по хоккею сегодня, 20 февраля, сыграет против команды Финляндии в матче за золотые медали Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Игра пройдёт на стадионе «Национальный», начало назначено на 7:10 по московскому времени.

В полуфинале сборной России по буллитам удалось обыграть сборную Швеции, решающую шайбу забросил нападающий Арсений Грицюк. Сборная Финляндии в полуфинале сломила сопротивление команды Словакии.

В матче за третье место сборная Словакии обыграла Швецию, впервые завоевав медали хоккейного турнира Олимпиады.

Отметим, именно российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами: в финале турнира на Олимпиаде в Пхенчхане команда олимпийских атлетов из России обыграла сборную Германии.