Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал о том, как ездил встречать российскую фигуристку Камилу Валиеву по прилёте с Олимпиады в Пекине.

Слова Фетисова цитирует портал «Собеседник«.

«Специально приехал в Шереметьево, встретить Камилу. Узнал, что прилетает. Никогда ни за кого не переживал, как за нее», — отметил Фетисов, добавив, что понимает фигуристку как бывшей спортсмен и может себе представить ту ситуацию, в которой ей пришлось оказаться.

«Она неслучайно влюбила в себя всю страну. И вернулась, на минуточку, олимпийской чемпионкой», — отметил Фетисов, добавив, что пообщался с фигуристкой до выхода в терминал, вначале она была немного встревожена, однако беседа прошла хорошо.

Фетисов отметил, что сказал Валиевой о том, что все её поддерживают и её вины ни в чем нет, а также напомнил, что четыре гора быстро пролетят и Камила сможет опровергнуть стереотип о том, что юные спортсменки могут выиграть лишь одну Олимпиаду.

«Я спросил у Камилы, какие планы. Она говорит: «Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться». Она в порядке», — рассказал Фетисов.