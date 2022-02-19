Американские фигуристы Брендон Фрэйзер и Алекса Книрим, выступающие в парном катании, высказались об отмене церемонии награждения медалями в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Слова фигуристов цитирует портал агентства ТАСС.

«Могу сказать за команду США. Мы хотим, чтобы медальная церемония состоялась, и мы получили бы эти медали. Это признание серьезной работы, которую каждый проделал», — отметил Фрейзер, подчеркнув, что церемония стала бы последним кусочком паззла в их олимпийской мечте.

«Почему нас наказывают за то, чего мы не делали? У женщин-одиночниц церемония состоялась», – подчеркнула Книрим. Пара в составе команды США взяла серебро в команднике.

Напомним, МОК принял решение не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира из-за положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.