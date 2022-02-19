Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российские спортивные пары с успешным выступлением в личном турнире на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Слова Матыцина цитирует пресс-служба Министерства спорта РФ.

«От всей души поздравляю замечательных Евгению Тарасову и Владимира Морозова с выдающимся прокатом и завоеванием серебряных медалей.

«Всего 0,63 балла наша пара уступила хозяевам Игр — китайцам. Но для нас награды Жени и Володи с золотым отливом», — отметил Матыцин, добавив, что эти фигуристы долгие годы шли к пьедесталу Олимпиады через успехи и неудачи.

«Сегодня они продемонстрировали мастерство высшего уровня, справились с волнением и выступили настолько красиво и одухотворенно, что невозможно было оторвать глаз от их программы», — отметил Матыцин, также поздравив с успехом молодую пару Анастасия Мишина/Александр Галлямов, которые стали бронзовыми призерами с технически сложной программой.

«Ярко показала себя на этих Играх ещё одна российская пара — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, занявшие четвёртое место», — заключил Матыцин.