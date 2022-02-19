Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о результатах сборной России на Олимпиаде в Пекине и месте команды в медальном зачёте.

Слова Журовой цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Нас будут обвинять, что плохое выступление. Мы же не вошли в общекомандном зачёте в тройку. За оставшийся день это нереально сделать», — отметила Журова, добавив, что медали завоевать ещё можно, но в тройку команда ОКР не войдёт.

«Но зато мы уже перевыполнили план по количеству медалей. Очень много серебряных и бронзовых. Мы единственная страна, которая завоевала медали в 10 видах спорта», — подчеркнула депутат Госдумы, добавив, что Россия претендует на звание спортивной держав и развивает все виды спорта.