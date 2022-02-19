Футбольный клуб «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым, сыграл вничью с предпоследней командой чемпионата Венгрии по футболу — «МТК Будапешт».

Игра прошла в Будапеште и завершилась со счетом 0:0.

Футболисты команды Черчесова могли открыть счет в этой встрече на 79-й минуте, однако судья был вынужден отменить гол полузащитника Кристоффера Захариассена из-за нахождения в положении вне игры.

На данный момент «Ференцварош» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Венгрии по футболу, у команды на данный момент 42 очка. В предыдущем туре команда Черчесова смогла обыграть клуб «ЗТЕ», а до этого уступила «Пакшу» со счетом 0:3.

«МТК Будапешт» продолжает занимать предпоследнюю строчку в таблице — 11-ю, с результатом в 20 очков.