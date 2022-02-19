Главные новости из мира спорта за 19 февраля — в традиционном дайджесте событий дня от NVsport:

Большунов – трехкратный олимпийский чемпион. Якимушкин стал вторым в марафоне

Российский лыжник Александр Большунов финишировал первым в масс-старте на Играх-2022 и завоевал свою третью золотую олимпийскую медаль. Иван Якимушкин сумел также подняться на пьедестал марафона, на второе место. Третьим стал Симен Хегстад Крюгер.

Суй/Хань выиграли золото Олимпиады в парном катании, Тарасова/Морозов и Мишина/Галлямов на пьедестале

Китайские фигуристы Вэньцзин Суй/Цун Хань стали олимпийскими чемпионами в парном катании на Зимних играх в Пекине. Результат китайцев в произвольной — 155,47 балла, общая сумма — 239,88 балла. Серебро завоевали представители России Евгения Тарасова/Владимир Морозов, бронзу — Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Рублев вышел в финал турнира АТР в Марселе, обыграв Бонзи

Российский теннисист, 7-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР во французском Марселе, обыграв представителя Франции Бенджамена Бонзи. Игра прошла на центральном корте комплекса «Пале де Спортс» и заняла три сета. Счёт по партиям 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Рублёва.

CAS отклонил апелляцию американских фигуристов, требовавших провести награждение командника

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов, которые требовали провести награждение медалями командного турнира до окончания Олимпиады в Пекине. Американские фигуристы подали апелляцию на решение МОК, чтоб получить свои серебряные медали до окончания Олимпиады в Пекине (которое пройдет 20 февраля), однако в CAS оставили решение МОК в силе — награждение проведено не будет.

Кудерметова проиграла Остапенко в финале турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в финале турнира WTA 500 в Дубае. Игра состоялась на центральном корте комплекса «Дубай Дьюти Фри Теннис Центр» и заняла у спортсменок чуть более одного часа. Счёт по партиям 6:0, 6:4 в пользу Остапенко.