На льду дворца спорта «Столичный» сегодня, 20 февраля, состоятся показательные выступления фигуристов после завершения соревнований на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Начало гала-шоу назначено на 7:00 по московскому времени. Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно будет посмотреть на сайте «Смотрим» здесь.

В первом отделении из российских фигуристов выступят серебряные призеры Олимпиады Александра Трусова и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Во втором отделении заявлены олимпийские чемпионы в командном турнире в составе сборной ОКР Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также олимпийская чемпионка в личном турнире Олимпиады Анна Щербакова. Также в завершающей части выступят другие олимпийские чемпионы Игр в Пекине Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, Нейтан Чен и Вэньцзин Суй/Цун Хань.