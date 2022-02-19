В Пекине сегодня, 20 февраля, состоится церемония закрытия Зимних Олимпийских игр 2022 года. Закрытие пройдёт на Национальном стадионе Пекина, там же, где проходила и церемония открытия.

Начало церемонии назначено на 15:00 по московскому времени, в прямом эфире её будет транслировать Первый канал. По времени церемония продлится около двух часов.

Знаменосцем команды Олимпийского комитета России будет лыжник Александр Большунов, который завоевал на Олимпиаде пять медалей: три золотых (в эстафете, скиатлоне и марафоне), одну серебряную («разделка» классическим стилем) и одну бронзовую (командный спринт).

Напомним, на Зимней Олимпиаде в Пекине спортсмены сборной России вынуждены были выступать без флага и гимна, под аббревиатурой ROC (Олимпийский комитет России, ОКР).