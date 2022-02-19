На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 20 февраля, будут разыграны золотые и серебряные медали в мужском хоккейном турнире.

В финальном матче на стадионе «Национальный» сойдутся сборные России и Финляндии. Начало матча назначено на 7:10 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Россия — Финляндия будет осуществляться на Первом канале здесь.

В полуфинале хоккейного турнира подопечные Алексея Жамнова лишь в серии буллитов смогли обыграть команду Швеции. Решающую шайбу забросил нападающий Арсений Грицюк.

Сборная Финляндии обыграла в полуфинале команду Словакии.

В матче за третье место словацкие хоккеисты оказались сильнее шведских и впервые в истории страны выиграли медали олимпийского хоккейного турнира.