На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 20 февраля, будут разыграны золотые и серебряные медали в мужском хоккейном турнире.
В финальном матче на стадионе «Национальный» сойдутся сборные России и Финляндии. Начало матча назначено на 7:10 по московскому времени.
Прямая трансляция матча Россия — Финляндия будет осуществляться на Первом канале здесь.
В полуфинале хоккейного турнира подопечные Алексея Жамнова лишь в серии буллитов смогли обыграть команду Швеции. Решающую шайбу забросил нападающий Арсений Грицюк.
Сборная Финляндии обыграла в полуфинале команду Словакии.
В матче за третье место словацкие хоккеисты оказались сильнее шведских и впервые в истории страны выиграли медали олимпийского хоккейного турнира.
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