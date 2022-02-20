В олимпийском хоккейном финале завершился первый период. Сборная России закончила эту двадцатиминутку с преимуществом перед соперниками из Финляндии.

Счет игры – 1:0 в пользу россиян. Гол забил Михаил Григоренко на восьмой минуте встрече. Нападающий смог реализовать большинство с помощью Никиты Нестерова и Никиты Гусева. Шайба стала первой для игрока на текущем турнире.

Двухминутный штраф за толчок клюшкой успел заработать защитник Дамир Шарипзянов.

Напомним, в полуфинале сборная России обыграла шведов в серии буллитов. Бронзовые медали получили представители Словакии.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. В финале Игр-2018 года в Пхенчхане команда победила немцев в овертайме.