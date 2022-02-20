Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала четвертую золотую олимпийскую медаль. Сегодня, 20 февраля, она стала победительницей марафона на трассе Игр-2022 в Пекине.
Она финишировала первой в гонке на 30 километров свободным стилем со временем – 1:24:54.0.
Серебро взяла американка Джессика Диггинс, бронза досталась финке Кертту Нисканен.
Татьяна Сорина завершила дистанцию на пятой позиции, уступив в финишной разборке. Третьему месту она проиграла около трех секунд. Мария Истомина показала девятый результат, Анастасия Рыгалина — 17-й.
Олимпийская чемпионка и призер Игр-2022 Наталья Непряева не смогла завершить гонку. Спортсменка сошла на первом круге.
Напомним, гонка была перенесена на более ранее время из-за неблагоприятных погодных условий.
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