Британские керлингистки одержали уверенную победу в финальном матче Олимпиады-2022. Во встрече за золотые медали они обыграли соперниц из Японии.

Финал завершился с преимуществом представительниц Великобритании с результатом 10:3. Их национальная команда завоевала золото в этой дисциплине во второй раз в истории страны. Первую награду они получили по итогам турнира в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году.

Обладателями бронзовых медалей стали шведки. В матче за третье место они были сильнее Швейцарии.

Сборная России по керлингу заняла последнее место среди женских команд на Играх-2022 в Пекине. Коллектив выиграл только одну встречу у хозяев на олимпийском льду при восьми поражениях.