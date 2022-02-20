Сборная России и Финляндии провели второй период финального матча Олимпиады-2022 в Пекине. Соперники действующих чемпионов Игр смогли отыграть одну шайбу и сравнять счет.

В прошедшей двадцатиминутке отличился финский защитник Вилле Покка. Он забросил шайбу в ворота Ивана Федотова в начале второго периода. Ему ассистировали Ханнес Бьорнинен и Атте Охтамаа.

Ранее гол забил российский нападающий Михаил Григоренко. Он открыл счет во встрече на восьмой минуте. Он смог реализовать большинство с помощью Никиты Нестерова и Никиты Гусева. Игрок забросил свою первую шайбу на турнире.

Напомним, российская команда в финале Игр-2018 года в Пхенчхане победила немцев в овертайме.